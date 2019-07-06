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Бывший игрок «Рубина» Сальваторе Боккетти покинул «Спартак»

14:54, 06.07.2019
Бывший игрок «Рубина» Сальваторе Боккетти покинул «Спартак»
Фото: ru.wikipedia.org

Итальянский защитник Сальваторе Боккетти и московский футбольный клуб «Спартак» расторгли контракт по соглашению сторон.

Информация об этом появилась на официальном сайте команде, однако на данный момент она не доступна.

Ранее Боккетти рассказал, почему в свое время выбрал «Рубин». Он стал первым итальянцем, игравшим за казанскую команду, сыграл за клуб 52 матча, забил 9 голов, что является его личным рекордом.В составе «Рубина» стал обладателем бронзовых наград 2010 года, обладателем Кубка и Суперкубка России. Включен в число 33 лучших футболистов России сезона 11/12 и 12/13.

В 2013 году Боккетти перешел в московский «Спартак». Вместе с клубом -белыми он стал чемпионом России, а также обладателем Суперкубка страны

СпортФутбол Татарстан
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