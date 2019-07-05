В Москве суд отправил в СИЗО пятерых сотрудников ФСБ

Московский гарнизонный военный суд выбрал меру пресечения сотрудникам ФСБ, подозреваемым в разбое. Пятеро были отправлены в СИЗО, еще двое — под домашний арест.

«Все они являются подозреваемыми в разбое, совершенном группой лиц в особо крупном размере. Один из них — сотрудник Академии ФСБ. Мера пресечения им избрана до августа», — приводит «РИА Новости» слова представителя суда.

Как пишут «Ведомости» речь идет об инсценированном обыске банка. В это время предприниматель принес 136 млн рублей, чтобы внести их на счет. Члены группы заявили, что вынуждены забрать деньги, поскольку подозревают их незаконное происхождение.

Ранее стало известно о задержании шести сотрудников ФСБ. Трое из них были членами спецподразделения «Альфа», еще один служил в группе «Вымпел», еще двое были сотрудниками управления «К», специализирующегося на банковской сфере. Также среди подозреваемых сотрудник Академии ФСБ и служащий банка.

Обвиняемым грозит от восьми до 15 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.