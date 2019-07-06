АСВ сообщило о продаже части имущества «Анкор Банка»

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) опубликовало сведения о ходе реализации имущества АО «Анкор Банк Сбережений» за период с 1 марта по 31 мая 2019 года.

За это время были проданы два автомобиля — Land Rover и Mercedes Benz — за 4,3 млн и 2,7 млн рублей соответственно. Также удалось реализовать акции обыкновенные ОАО «Мультисистема» за 17,6 млн рублей. Это самая большая сумма, поступившая от реализации имущества.



Кроме того, продано право требования к физическому лицу по договору кредитной линии, поступившая сумма составила 7,8 млн рублей. Продано право требования к физическому лицу по кредитному договору, размер суммы, которая поступила, составляет 1,1 млн рублей. Информация размещена в едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Напомним, в конце марта Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выставило на торги имущество АО «Анкор Банк Сбережений». В сумме начальная цена составила 669,9 млн рублей.

