АСВ выставило на торги имущество «Анкор Банка» на 670 млн рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выставило на торги имущество АО «Анкор Банк Сбережений». В сумме начальная цена составляет 669,9 млн рублей.

На аукционе будут представлены восемь лотов, следует из сообщения, опубликованного в реестре сведений о банкротствах.

В том числе продается земельный участок в Тверской области площадью более 1,5 млн кв. м. Его цена составляет 259,7 млн рублей. Права требования к ПАО «Национальная девелоперская компания» оцениваются в 399,2 млн рублей.

Также с молотка пойдут автомобили Land Rover Rang Rover 448DT, Mercedes Benz V250 BLUETEC, Mercedes Benz S350 4 matic, и Skoda Octavia.

Ранее сообщалось, что конкурсный управляющий банка выставил на торги права требования на 347 млн рублей.