Из магазинов Саратова изъяли 10,5 тонн сыра, якобы произведенного в Татарстане

По итогам первого-второго квартала из магазинов Саратова было изъято 10,5 тонн сыра «Российского», «Голландского» производства предприятия ООО «Вектор» (Республика Татарстан).

При этом по указанному на маркировке адресу предприятие отсутствует. С начала года в Саратовской области проверили товар от 10 производителей и 117 продавцов молочной продукции, сообщается на официальном портале управления Роспотребнадзора по Саратовской области. По итогам проверок были выписаны штрафы на сумму более 650 тысяч рублей.