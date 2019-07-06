Из магазинов Саратова изъяли 10,5 тонн сыра, якобы произведенного в Татарстане
По итогам первого-второго квартала из магазинов Саратова было изъято 10,5 тонн сыра «Российского», «Голландского» производства предприятия ООО «Вектор» (Республика Татарстан).
При этом по указанному на маркировке адресу предприятие отсутствует. С начала года в Саратовской области проверили товар от 10 производителей и 117 продавцов молочной продукции, сообщается на официальном портале управления Роспотребнадзора по Саратовской области. По итогам проверок были выписаны штрафы на сумму более 650 тысяч рублей.ОбществоБизнесРозничная торговля Татарстан
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