Суд оставил саратовского депутата Андрея Беликова под стражей

Депутат облдумы Андрей Беликов останется в СИЗО. Такое решение принял Саратовский областной суд.

Ранее народный избранник пытался изменить меру пресечения на домашний арест. Однако судья не удовлетворил апелляционную жалобу защиты, пишет «Взгляд-инфо».

Напомним, ранее Беликов был арестован в качестве фигуранта уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

По предварительным данным, с 2014 по 2017 года он предоставлял в министерство социального развития региона недостоверные данные о перевозках льготных категорий граждан. Общая сумма ущерба составила 450 млн рублей. Часть полученных средств депутат поделил между бизнесменами, а 15 млн рублей оставил у себя.