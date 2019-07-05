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Рустам Минниханов примет участие в Днях Республики Татарстан в Москве

07:10, 05.07.2019
Рустам Минниханов примет участие в Днях Республики Татарстан в Москве
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Сегодня запланировано участие президента Татарстана Рустама Минниханова в мероприятии, посвященном Дням республики в Москве.

Об этом сообщила официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

Напомним, ранее президент Татарстана Рустам Минниханов с рабочей поездкой посетил Самарскую область, где состоялся X Всероссийский сельский Сабантуй.

Мероприятие прошло в селе Камышла Самарской области. Здесь Рустам Минниханов принял участие в церемонии открытия бюста татарскому поэту, местному жителю Энверу Давыдову.

ОбществоВласть Татарстан
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