Рустам Минниханов примет участие в Днях Республики Татарстан в Москве
Сегодня запланировано участие президента Татарстана Рустама Минниханова в мероприятии, посвященном Дням республики в Москве.
Об этом сообщила официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.
Напомним, ранее президент Татарстана Рустам Минниханов с рабочей поездкой посетил Самарскую область, где состоялся X Всероссийский сельский Сабантуй.
Мероприятие прошло в селе Камышла Самарской области. Здесь Рустам Минниханов принял участие в церемонии открытия бюста татарскому поэту, местному жителю Энверу Давыдову.
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