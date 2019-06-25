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В Башкирии полиция обнаружила место, где могла скрываться сбежавший кассир Луиза Хайруллина

15:52, 25.06.2019
В Башкирии полиция обнаружила место, где могла скрываться сбежавший кассир Луиза Хайруллина
Фото: youtube.com / скриншот видеозаписи

Полиция Башкирии обнаружила гараж, в котором могла скрываться кассир Луиза Хайруллина, похитившая из банка в Салавате 23 млн рублей. Правоохранители нашли в гараже автомобиль, внутри которого находились постельные принадлежности.

По версии следствия, семья Хайруллиной могла «залечь на дно» в этом месте, либо планировала это сделать, сообщает ГТРК «Башкортостан».

Об автомобиле сообщил отец подозреваемой. Он рассказал, что давно не заглядывал в свой гараж, а когда пришел, обнаружил машину дочери.

Напомним, что полиция объявила в розыск не только Луизу Хайруллину, но и ее детей. Кассир пропала в конце мая, а вместе с этим «Россельхозбанк» не досчитался около 23 млн рублей.

Происшествия Башкортостан
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