Подозреваемую в краже 23 млн рублей Луизу Хайруллину доставят из Казани в Уфу

Фото: пресс-служба МВД по Республике Башкортостан

Кассира из Салавата Луизу Хайруллину, задержанную накануне в Казани по подозрению в краже 23 млн рублей, доставят в Уфу.

Женщину перевезут в столицу Башкирии вместе с семьей, рассказал «Реальному времени» информированный источник.

Хайруллина была задержана вчера сотрудниками башкортостанского управления ФСБ, а также МВД Башкирии и Татарстана. Она находилась на съемной квартире в Казани. Сейчас с ней проводятся необходимые оперативно-следственные действия. Устанавливается местонахождение похищенных денежных средств.

Напомним, что кассир одного из салаватских отделений «Россельхозбанка» Луиза Хайруллина пропала в конце мая. При этом в банке обнаружилась недостача более 20 млн рублей. Исчезла не только сама Хайруллина, но и ее семья.

