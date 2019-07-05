В России специалисты «научат» электромобили и велосипеды издавать рев КАМАЗа

В 2020 году появится сервис звукового сопровождения электромобилей, электросамокатов и велосипедов. Об этом рассказали в рабочей группе Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет».

Опытный образец уже почти полностью готов. Система будет работать по принципу выбора рингтона на телефон, включая несколько звуков. Так, можно будет использовать спокойное движение на малых оборотах, быстрый гоночный болид и звук стоянки.

Кроме того, на свой электромобиль или велосипед можно будет скачать звук КАМАЗа. Громкость звучания будет соответствовать нормам шума в городских условиях, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на собеседника агентства.

Специальное приложение устанавливается при покупке транспортного средства. При этом разработка для каждого вида транспорта будет отличаться. На велосипед планируется установить отдельный блок, а для электромобилей устройство может стать полноценным бортовым оборудованием.

Напомним, ПАО «КАМАЗ» запустит в Москве производство электробусов и электрокомпонентов к ним. Проектная мощность производства составит не менее 500 электробусов в год.