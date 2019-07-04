КАМАЗ откроет в Москве производство электробусов
ПАО «КАМАЗ» запустит в Москве производство электробусов и электрокомпонентов к ним, а также построит центр инновационных разработок для пассажирского электрического транспорта. Соответствующее соглашение подписали мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин на Московском урбанистическом форуме.
Производство и центр запустят на территории Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода. Проектная мощность производства составит не менее 500 электробусов в год, сообщается на сайте мэрии.
На новом предприятии будет создано около 3,5 тысячи рабочих мест. Для размещения инженерно-производственного центра КАМАЗ реконструирует и построит производственные объекты общей площадью около 75 тыс. кв. м. Также на территории завода создадут комфортную среду для сотрудников.
КАМАЗ вложит в проект около одного миллиарда рублей.
Напомним, в марте стало известно, что ПАО «КАМАЗ» может перевести производство электробусов на другие площадки.
На данный момент электробусы производятся на заводе НЕФАЗ в Башкирии (входит в группу КАМАЗ), но там нет возможностей для развития производства.ПромышленностьМашиностроение Татарстан
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