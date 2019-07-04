СМИ: спецслужбы Украины выкрали с территории ДНР бывшего командира ПВО в городе Снежное

Украинские спецслужбы выкрали с территории самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) бывшего командира ПВО в городе Снежное Владимира Цемаха. Он был задержан в городе Снежное и переправлен в Киев.

Адвокат экс-военного рассказал, что суд уже арестовал его на 2 месяца. Как сообщает «Русская служба Би-Би-си», факт задержания Цемаха подтвердили его киевский адвокат и дочь.

Издание предполагает, что бывший военный интересует спецслужбы тем, что возглавлял силы ПВО как раз в то время, когда недалеко от Снежное был сбит малайзийский «Боинг».

Напомним, что международная следственная группа выступила в Голландии и сообщила имена главных подозреваемых в инциденте со сбитым самолетом рейса MH-17. Полиция Нидерландов уже объявила в розыск Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и гражданина Украины Леонида Харченко.



