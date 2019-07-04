Мамаева и Кокорина отправили в колонию
Футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина этапировали в колонию.
Об этом сообщается в одном из телеграм-каналов со ссылкой на УФСИН.
Напомним, ранее сообщалось, что нападающий питерского «Зенита» Александр Кокорин покинул СИЗО и начал проходить курс реабилитации в одном из московских медицинских центров. Лечение понадобилось игроку из-за проблем с коленом.
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