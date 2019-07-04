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Мамаева и Кокорина отправили в колонию

14:52, 04.07.2019

Футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина этапировали в колонию.

Об этом сообщается в одном из телеграм-каналов со ссылкой на УФСИН.

Напомним, ранее сообщалось, что нападающий питерского «Зенита» Александр Кокорин покинул СИЗО и начал проходить курс реабилитации в одном из московских медицинских центров. Лечение понадобилось игроку из-за проблем с коленом.

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