Мамаева и Кокорина отправили в колонию

Футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина этапировали в колонию.

Об этом сообщается в одном из телеграм-каналов со ссылкой на УФСИН.

Напомним, ранее сообщалось, что нападающий питерского «Зенита» Александр Кокорин покинул СИЗО и начал проходить курс реабилитации в одном из московских медицинских центров. Лечение понадобилось игроку из-за проблем с коленом.





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