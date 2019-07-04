В центре Казани продают бизнес-центр за 612,5 млн рублей

Агентство недвижимости «Мегалит» выставило на продажу бизнес-центр площадью 3 402,8 кв. м, расположенный в Казани по адресу ул. Петербургская, 37.

К зданию прилагаются три автопарковки — одна подземная, в цокольном этаже на 15 машиномест, и две открытые. Имеется собственная трансформаторная подстанция с двумя трансформаторами мощностью 1 000 кВт каждый, автоматическая телефонная станция Alcatel, а также собственное серверное оборудование и компьютерная сеть, следует из объявления, размещенного на сайте Avito.

На первом этаже бизнес-центра есть два больших помещения, которые могут быть использованы в качестве ресторанов, магазинов, офисов продаж или демонстрационных залов.

Напомним, что данный бизнес-центр уже выставляли на продажу в сентябре прошлого года. Тогда его стоимость, как и сейчас, составляла 612 млн рублей.