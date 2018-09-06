В Казани на продажу выставили бизнес-центр на Петербургской за 612 млн рублей

Агенство недвижимости «Мегалит» выставило на продажу бизнес-центр на улице Петербургской в Казани. Соответствующее объявление появилось на сайте для размещения объявлений о товарах и услугах Avito.ru.

Пятиэтажное здание бизнес-центра расположено на улице Петербургской, 37, в 300 метрах от станции метро «Площадь Тукая». Стоимость продажи составляет 612 млн рублей.

По информации продавца, площадь бизнес-центра равна 3 402,8 кв. м. Возле него имеется одна подземная и две открытые парковки.



Ранее «Реальное время» писало, что в Казани выставили на продажу последний автосалон «Акоса» за 180 млн рублей.