«Татнефть» хочет отсудить у Елабуги конюшню и манеж

26 июля Арбитражный суд Татарстана начнет рассматривать иск ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина к МКУ «Земельно-имущественная палата Елабужского муниципального района Татарстана».

В заявлении компания требует признать за ней права на здание конюшни площадью 926 кв. м, здание манежа площадью 1 473,4 кв. м, здание склада площадью 307,1 кв. м и здание гаража площадью 164,9 кв. м, 1997 года постройки. Все объекты расположены в Елабуге и были построены в 1997 году, говорится в материалах картотеки арбитражных дел.

На данный момент у ПАО «Татнефть» есть три собственных конноспортивных школы. В прошлом году «дочка» компании ООО «Татнефть-Актив» присоединила к себе ООО «Нурлатский конный завод».