«Дочка» «Татнефти» присоединила к себе Нурлатский конный завод

Дочерняя компания «Татнефти» — ООО «Татнефть-Актив» присоединила к себе ООО «Нурлатский конный завод».

Отмечается, что решение о реорганизации в форме присоединения было принято еще в конце мая этого года, сказано в материалах, опубликованных на сайте kartoteka.ru.

Согласно открытым источникам информации, ООО «Нурлатский конный завод» занимается разведением лошадей, ослов и мулов. Директором компании с уставным капиталом в 3,9 млн рублей является Корнеева Наталья Васильевна.



ООО «Татнефть-Актив» представляет собой дочернее предприятие ПАО «Татнефть», созданное в 2003 году и действующее в настоящее время в статусе технопарка.



Напомним, что еще в 2016 году гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов говорил о необходимости развития коневодства в республике. Тогда в республике появилась соответствующая программа.