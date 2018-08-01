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«Дочка» «Татнефти» присоединила к себе Нурлатский конный завод

14:12, 01.08.2018
«Дочка» «Татнефти» присоединила к себе Нурлатский конный завод
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Дочерняя компания «Татнефти» — ООО «Татнефть-Актив» присоединила к себе ООО «Нурлатский конный завод».

Отмечается, что решение о реорганизации в форме присоединения было принято еще в конце мая этого года, сказано в материалах, опубликованных на сайте kartoteka.ru.

Согласно открытым источникам информации, ООО «Нурлатский конный завод» занимается разведением лошадей, ослов и мулов. Директором компании с уставным капиталом в 3,9 млн рублей является Корнеева Наталья Васильевна.

ООО «Татнефть-Актив» представляет собой дочернее предприятие ПАО «Татнефть», созданное в 2003 году и действующее в настоящее время в статусе технопарка.

Напомним, что еще в 2016 году гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов говорил о необходимости развития коневодства в республике. Тогда в республике появилась соответствующая программа.

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