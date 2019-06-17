За первый квартал 2019 года российские авиакомпании получили рекордный убыток

По итогам первого квартала 2019 года общий убыток российских авиакомпаний составил 45,3 млрд рублей.

Эти потери стали рекордными, они сопоставимы с убытком за весь 2018 год, сообщает РБК со ссылкой на отчет Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

Доходы авиакомпаний за первый квартал составили 306,2 млрд рублей, расходы - 351,5 млрд рублей. В основном компании тратились на аренду и лизинг (92,6 млрд рублей), авиатопливо (88,9 млрд рублей) и аэропортовое обслуживание (53,6 млрд рублей).

Ранее Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) направила обращение к вице-премьеру Юрию Трутневу, в котором говорится, что из-за роста цен на топливо есть риск невыполнения майского указа президента Владимира Путина об увеличении региональных перевозок.