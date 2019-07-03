В результате пожара на российском глубоководном аппарате выжили четыре моряка

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков заявил, что после пожара на подводном глубоководном аппарате Северного флота выжили четыре члена экипажа.

«Остается лишь снимать головной убор перед памятью героев», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Напомним, ранее врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что 14 членов экипажа глубоководного аппарата, погибшие 1 июля в Баренцевом море, были закреплены за питерской воинской частью.

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил о спасении части экипажа подводного аппарата, но не уточнил число.