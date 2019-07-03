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В результате пожара на российском глубоководном аппарате выжили четыре моряка

16:59, 03.07.2019
В результате пожара на российском глубоководном аппарате выжили четыре моряка
Фото: mil.ru

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков заявил, что после пожара на подводном глубоководном аппарате Северного флота выжили четыре члена экипажа.

«Остается лишь снимать головной убор перед памятью героев», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Напомним, ранее врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что 14 членов экипажа глубоководного аппарата, погибшие 1 июля в Баренцевом море, были закреплены за питерской воинской частью.

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил о спасении части экипажа подводного аппарата, но не уточнил число.

Происшествия
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