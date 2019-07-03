Шойгу заявил, что часть экипажа глубоководного аппарата удалось спасти

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил о спасении части экипажа подводного аппарата, который работал в Баренцевом море.

Об этом сообщает ТАСС. До этого сообщалось только о 14 погибших, при этом не было никакой информации о том, сколько военных находилось на подлодке, сколько выжило. Всех погибших офицеров представят к госнаградам. Шойгу обратил внимание, что в первую очередь из отсека, охваченного огнем, эвакуировали гражданского представителя промышленности, задраив за ним люк, чтобы предотвратить распространение пожара.

Часть информации об инциденте с гибелью моряков не будет предана огласке, поскольку является гостайной, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что члены экипажа глубоководного аппарата, погибшие 1 июля в Баренцевом море, были закреплены за питерской воинской частью. В пожаре, о котором стало известно накануне, погибли 14 моряков.

