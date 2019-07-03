Погибшие подводники были закреплены за воинской частью из Петербурга

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что члены экипажа глубоководного аппарата, погибшие 1 июля в Баренцевом море, были закреплены за питерской воинской частью.



На своей странице «ВКонтакте» он также принес соболезнования семьям погибших подводников.

Ранее президент РФ Владимир Путин провел встречу с министром обороны страны Сергеем Шойгу и поручил ему отправиться в Североморск для более детального изучения причин трагедии на глубоководном аппарате, в результате которой погибли 14 человек. Предварительно, причиной инцидента стало короткое замыкание на субмарине.