Казанский «Тимер Банк» перерегистрировался в Москве

Фото: "Тимер Банк"

«Тимер Банк» со 2 июля сменил место нахождения с Казани на Москву.



Также кредитная организация сменила организационно-правовую форму с ПАО на АО, говорится в сообщении.

В «Тимер Банке» отметили, что изменения не влекут изменений прав и обязанностей банка перед клиентами и контрагентами по ранее заключенным договорам.

Напомним, что акционеры «Тимер Банка» приняли решение о смене места нахождения с Казани на Москву в мае.

В феврале 2017 года ЦБ ввел в «Тимер Банке» временную администрацию, а в декабре назначил «РФК-Банк» (принадлежит «Рособоронэкспорту», который входит в госкорпорацию «Ростех») его санатором. В январе 2018 года «РФК-Банк» выкупил 99,9% акций «Тимер Банка».