Головной офис «Тимер Банка» перенесут из Казани в Москву

Головной офис «Тимер Банка» сменит место нахождения с Казани на Москву. Соответствующее решение было принято на внеочередном собрании акционеров ПАО «Тимер Банк».



Центральный офис банка будет перенесен с проспекта Ибрагимова, 58 в Казани на улицу Бахрушина, 23 в Москве, следует из сообщения кредитной организации, которое размещено на сайте раскрытия корпоративной информации.



Кроме того, собрание акционеров решило обратиться в Банк России с заявлением об освобождении «Тимер Банка» от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством о ценных бумагах.



Напомним, в феврале 2017 года ЦБ ввел в «Тимер Банке» временную администрацию, а в декабре назначил «РФК-Банк» (принадлежит «Рособоронэкспорту», который входит в госкорпорацию «Ростех») его санатором. В январе 2018 года «РФК-Банк» выкупил 99,9% акций «Тимер Банка».

