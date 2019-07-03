В Татарстане налог на самозанятых не будут передавать местным бюджетам

Комитет Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам поддержал законопроект о продлении приостановления действия нормы Бюджетного кодекса РТ по передаче на местный уровень доходов от налога на самозанятых до 1 января 2023 года.

«Мобильное приложение «Мой налог» не позволяет зачислять налог напрямую в муниципальные и городские образования. Требуется огромная работа технического характера. Однако местные бюджеты от этого не пострадают, полагающиеся им средства будут перечислены в виде субсидий и трансфертов. Никто ничего не потеряет», — сказал председатель комитета Леонид Якунин, его слова приводит пресс-служба парламента.

Напомним, что сегодня в среде самозанятых Татарстана произошло историческое событие — заключен первый контракт на бирже. К услугам казанца, зарегистрированного в статусе плательщика налога на профессиональный доход, обратилось через конкурс Министерство экономики Татарстана. Подробнее о том, как новый агрегатор Якова Геллера помогает работающим на себя татарстанцам находить клиентов и кто еще на очереди, — в материале «Реального времени».