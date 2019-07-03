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Мурманский храм опубликовал имена погибших подводников

13:21, 03.07.2019
Мурманский храм опубликовал имена погибших подводников
Фото: mil.ru

Мурманский храм «Спас-на-Водах» опубликовал имена 14 погибших членов экипажа подводного глубоководного аппарата Северного флота, которые погибли в Баренцевом море.

На сайте храма сообщается, что сегодня «будет совершена лития по погибшим при пожаре на глубоководном аппарате Северного флота морякам-подводникам». В списке фигурируют по два Дионисия (Дениса), Константина, Александра, Владимира, а также Сергий, Виктор, Димитрий, Андрей, Михаил и Николай. Их фамилии не уточняются.

По данным Mash, одним из погибших был Герой России Денис Долонский.

Ранее врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что члены экипажа глубоководного аппарата, погибшие 1 июля в Баренцевом море, были закреплены за питерской воинской частью.

В пожаре, о котором стало известно накануне, погибли 14 моряков. При этом есть и выжившие.

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