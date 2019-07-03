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Apple назвала число запросов от властей России о предоставлении данных

14:36, 03.07.2019
Apple назвала число запросов от властей России о предоставлении данных
Фото: pxhere.com

Компания Apple за второе полугодие 2018 года получила от российских властей 606 запросов на предоставление сведений.

Например, 579 запросов связаны со сведениями о пользователях устройств или подключениях к службам Apple, а также серийном номере. Обычно эти данные силовики запрашивают в связи с расследованиями краж, мошенничества или потерей смартфона. Apple предоставила информацию в 70% случаев. Об этом сообщается в отчете компании.

Напомним, ранее американская корпорация Apple перенесла производство новых компьютеров Mac Pro из США в Китай. Теперь их собирает Quanta Computer Inc., расположенная недалеко от Шанхая.

ТехнологииITТелекоммуникацииОбщество
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