Apple назвала число запросов от властей России о предоставлении данных

Компания Apple за второе полугодие 2018 года получила от российских властей 606 запросов на предоставление сведений.

Например, 579 запросов связаны со сведениями о пользователях устройств или подключениях к службам Apple, а также серийном номере. Обычно эти данные силовики запрашивают в связи с расследованиями краж, мошенничества или потерей смартфона. Apple предоставила информацию в 70% случаев. Об этом сообщается в отчете компании.

Напомним, ранее американская корпорация Apple перенесла производство новых компьютеров Mac Pro из США в Китай. Теперь их собирает Quanta Computer Inc., расположенная недалеко от Шанхая.