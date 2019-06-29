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Apple перенесла производство новых Mac Pro в Китай

00:30, 29.06.2019
Apple перенесла производство новых Mac Pro в Китай
Фото: сркиншот

Американская корпорация Apple перенесла производство новых компьютеров Mac Pro из США в Китай. Теперь их собирает Quanta Computer Inc., расположенная недалеко от Шанхая.

По данным The Wall Street Journal, еще недавно Mac Pro были единственными крупными гаджетами Apple, которые производились в Америке.

Как отмечает издание, компьютеры Mac Pro, стоимость которых достигает $6000, не входят в число наиболее продаваемых продуктов Apple.

Ранее Apple обратилась к своим крупнейшим поставщикам — Foxconn, Pegatron, Wistron и т. д. — с просьбой оценить возможные последствия вывода 15—30% производства из Китая в Индию, Вьетнам, Индонезию и Малайзию.

Технологии
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