Apple перенесла производство новых Mac Pro в Китай

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Американская корпорация Apple перенесла производство новых компьютеров Mac Pro из США в Китай. Теперь их собирает Quanta Computer Inc., расположенная недалеко от Шанхая.

По данным The Wall Street Journal, еще недавно Mac Pro были единственными крупными гаджетами Apple, которые производились в Америке.

Как отмечает издание, компьютеры Mac Pro, стоимость которых достигает $6000, не входят в число наиболее продаваемых продуктов Apple.



Ранее Apple обратилась к своим крупнейшим поставщикам — Foxconn, Pegatron, Wistron и т. д. — с просьбой оценить возможные последствия вывода 15—30% производства из Китая в Индию, Вьетнам, Индонезию и Малайзию.