Президент Ирана заявил, что возобновит обогащение урана выше 3,67%

С 7 июля Иран начнет обогащать уран выше уровня 3,67%, который был установлен в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом заявил президент страны Хасан Рухани.

Глава государства подчеркнул, что Иран останется приверженным ядерной сделке до того момента, пока ее будут соблюдать все участники. Он предложил вернуться за стол переговоров в случае каких-либо разногласий.

СВПД, подписанный в 2015 году, подразумевает, что в обмен на снятие санкций Иран откажется от ядерной программы и будет продавать излишки обогащенного урана. В прошлом году США вышли из СВПД и ввели санкции против Ирана.

Также Рухани осудил отсутствие реакции европейских стран на введение США санкций против Ирана, передает телеканал Al Arabiya.

Напомним, что отношения США и Ирана ухудшились после того, как 13 июня в Оманском заливе были атакованы нефтяные танкеры Front Altair и Kokuka Courageous. США обвинили в этом Иран и заявили, что намерены защищать свободу судоходства в регионе.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о возможном ответе Ирану вплоть до «полного уничтожения».