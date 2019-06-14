Госдеп США: за атаками на танкеры в Оманском заливе стоит Иран

Власти США считают, что ответственность за нападения на танкеры в Оманском заливе лежит на Иране. Госсекретарь США Майкл Помпео объявил, что об этом говорят разведданные.

«Правительство Соединенных Штатов считает, что Исламская Республика Иран несет ответственность за нынешние нападения в Оманском заливе», — приводит слова главы Госдепа США ТАСС.

Он подчеркнул, что «такие оценки основываются на разведданных», на анализе использованного при атаке оружия. Вашингтон также исходил из «уровня опыта, необходимого для выполнения такого рода операций, и недавних аналогичных атак со стороны Ирана на судна». По версии Помпео, ни одна из группировок в регионе «не располагает возможностями и навыками» для совершения нападений «подобного уровня сложности».

Напомним, что в четверг 13 июня на двух нефтяных танкерах в Оманском заливе произошли взрывы в результате нападения. На борту одного из них находились 11 россиян.