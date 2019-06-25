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Трамп заявил о возможном ответе Ирану вплоть до «полного уничтожения»

20:25, 25.06.2019
Трамп заявил о возможном ответе Ирану вплоть до «полного уничтожения»
Фото: kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в случае каких-либо действий со стороны Ирана ответ Вашингтона будет жестким.

«Любая атака со стороны Ирана на что-либо американское будет встречена большой и подавляющей силой»,— написал он в Twitter.

«В некоторых случаях подавляющее будет означать полное уничтожение. Это больше не Джон Керри и Обама», — добавил американский лидер.

Этим твитом Дональд Трамп отреагировал на слова президента Ирана Хасана Роухани, который после введения санкций против иранского руководства и военачальников, заявил, что американскую администрацию «охватила умственная неполноценность» и она не знает, что делает.

Напомним, что отношения США и Ирана ухудшились после того, как 13 июня в Оманском заливе были атакованы нефтяные танкеры Front Altair и Kokuka Courageous. США обвинили в этом Иран и заявили, что намерены защищать свободу судоходства в регионе.

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