Трамп заявил о возможном ответе Ирану вплоть до «полного уничтожения»
Президент США Дональд Трамп сообщил, что в случае каких-либо действий со стороны Ирана ответ Вашингтона будет жестким.
«Любая атака со стороны Ирана на что-либо американское будет встречена большой и подавляющей силой»,— написал он в Twitter.
«В некоторых случаях подавляющее будет означать полное уничтожение. Это больше не Джон Керри и Обама», — добавил американский лидер.
Этим твитом Дональд Трамп отреагировал на слова президента Ирана Хасана Роухани, который после введения санкций против иранского руководства и военачальников, заявил, что американскую администрацию «охватила умственная неполноценность» и она не знает, что делает.
Напомним, что отношения США и Ирана ухудшились после того, как 13 июня в Оманском заливе были атакованы нефтяные танкеры Front Altair и Kokuka Courageous. США обвинили в этом Иран и заявили, что намерены защищать свободу судоходства в регионе.
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