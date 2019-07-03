РБК: в четырех регионах ПФО ВИЧ заражены не менее 1% населения

В 13 из 85 регионов России ВИЧ-инфекцией заражены не менее 1% жителей. В их числе Самарская, Оренбургская (по 1,4%) и Ульяновская области (1%), а также Пермский край (1,2%).

Еще в 35 регионах эта доля превышает 0,5%, передает РБК со ссылкой на копию доклада Роспотребнадзора.

Академик, заведующий отделом по профилактике и борьбе со СПИДом Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский в разговоре с изданием предположил, что ситуация в 13 самых проблемных регионах может характеризоваться как генерализованная эпидемия ВИЧ.

Ранее сообщалось, что с 1987 года, когда в РФ выявили первый случай заражения ВИЧ, умерли более 318 тыс. инфицированных.