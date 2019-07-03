Новости общества

11:37 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

РБК: в четырех регионах ПФО ВИЧ заражены не менее 1% населения

11:14, 03.07.2019
РБК: в четырех регионах ПФО ВИЧ заражены не менее 1% населения
Фото: pixabay.com

В 13 из 85 регионов России ВИЧ-инфекцией заражены не менее 1% жителей. В их числе Самарская, Оренбургская (по 1,4%) и Ульяновская области (1%), а также Пермский край (1,2%).

Еще в 35 регионах эта доля превышает 0,5%, передает РБК со ссылкой на копию доклада Роспотребнадзора.

Академик, заведующий отделом по профилактике и борьбе со СПИДом Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский в разговоре с изданием предположил, что ситуация в 13 самых проблемных регионах может характеризоваться как генерализованная эпидемия ВИЧ.

Ранее сообщалось, что с 1987 года, когда в РФ выявили первый случай заражения ВИЧ, умерли более 318 тыс. инфицированных.

ОбществоМедицина
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров