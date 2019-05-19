За 31 год в России умерли более 300 тысяч ВИЧ-инфицированных

С 1987 года, когда в стране выявили первый случай заражения ВИЧ, умерли более 318 тысяч инфицированных вирусом иммунодефицита человека, сообщает ТАСС.

Отмечается, что в том числе в 2018 году в России умерли от разных причин 36868 больных ВИЧ-инфекцией. Ведущая причина летальных исходов — туберкулез. На конец 2018 года в России зарегистрировано более 1 млн граждан с ВИЧ.

Напомним, в 2018 году 17,6% россиян вне возраста считали, что ВИЧ передается в том числе через комариные укусы.

При этом только 45,3% жителей РФ знают, что ВИЧ может передаваться ребенку от матери во время беременности, родов и при грудном вскармливании.

