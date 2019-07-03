Ретейлер «Красное & Белое» перерегистрировался на Кипре

Несколько основных операционных компаний сети «Красное & Белое» сменили владельца. Информация следует из данных СПАРК.

Алкогольный ретейлер не консолидирован в холдинговую компанию, всю деятельность контролирует основать компании Сергей Студенников. Бизнесмен остался стопроцентным бенефициаром, но основные юрлица были переведены в зарубежную юрисдикцию — через кипрскую Amelior Investments Limited.

Под контроль новой компании, в частности, перешли ООО «Прометей», ООО «Абсолют» и ООО «Оазис», пишет РБК.

Отмечается, что компания останется налоговым резидентом России, но сможет претендовать на пониженную ставку налогообложения. Именно большое количество юрлиц и разрозненность структуры являлись поводом для претензий к компании со стороны налоговой службы.

Напомним, в декабре 2018 года Росалкогольрегулирование приостановило действие лицензии на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции трех складов компании «Красное&Белое». Разрешение отозвано у складов компании в Татарстане, Самарской и Московской областях на фоне обысков, которые проводила ФСБ.



