Врачей скандально известного роддома в Башкирии примут на работу в горбольницу

Фото: скриншот

Накануне в роддоме башкирского города Салават состоялась встреча главного врача городской больницы Салавата Мурзагулова с работниками АНО «Перинатальный центр». Он подтвердил готовность принять на работу весь коллектив роддома.

В связи с этим вчера в горбольницу уже поступило 104 заявления о приеме на работу с 4 июля 2019 года, передает пресс-служба башкирского Минздрава.

Ранее сообщалось, что врачи роддома в Салавате рассмеялись, когда услышали официальный размер своих зарплат в 60 тысяч рублей. С ситуацией намерен разобраться Совет при президенте РФ по правам человека. По информации СПЧ, реальные зарплаты медперсонала роддома составляют 10—28 тысяч рублей.

После скандала власти Башкирии решили расторгнуть соглашение о концессии с ЗАО «Генус», по которому в декабре 2017 года роддом Салавата был передан в управление частной организации. Это позволит его сотрудникам получать около 60 тысяч рублей в месяц.