Эксперты назвали среднюю зарплату в России по итогам второго квартала 2019 года

Средняя зарплата в России составила 37 тысяч рублей. Данные приводятся по итогам второго квартала текущего года экспертами портала Avito.

Согласно исследованию, показатель на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Наибольший рост зарплат отмечен в Барнауле (11,6%), Москве (10,9%) и Тюмени (10,2%).

Москва является лидером по средней зарплате — 57 тысяч рублей. Меньше всего получают в Ульяновске (29,4 тыс. рублей), Волгограде (29,3 тыс.) и Тольятти (29,2 тыс.), пишет «РИА Новости»

Отмечается, что самой высокооплачиваемой сферой является строительство, а менее востребованные профессии — продавец, перевозчик и работник автобизнеса.

Напомним, ранее ЦБ спрогнозировал рост зарплат в России во II—III кварталах.