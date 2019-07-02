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Путин поручил изучить практику применения статей о наркотиках

17:39, 02.07.2019
Путин поручил изучить практику применения статей о наркотиках
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре до 1 октября проанализировать правоприменительную практику по уголовным делам о незаконном обороте наркотиков.

Генпрокуратуре предстоит изучить правоприменительную практику совместно со Следственным комитетом, МВД и ФСБ. Кроме того, Путин поручил МВД вместе с Минздравом до 1 октября изучить практику привлечения медицинских и фармацевтических работников к уголовной ответственности за нарушения правил оборота. Соответствующее поручение по итогам прямой линии размещено на официальном сайте Кремля.

Кроме того, Путин поручил Генпрокуратуре РФ и правительству принять меры для устранения нарушений закона в сфере выплаты зарплат.

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