Путин о деле Голунова: «Это несправедливость и произвол»
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Японии прокомментировал дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
«Это несправедливость и произвол. Дело должно быть расследовано и приняты соответсвующие решения по нему» — цитирует Путина «РИА Новости».
Напомним, что задержание журналиста Ивана Голунова вызвало широкий общественный резонанс. Журналисту предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Позднее уголовное дело было прекращено ввиду недоказанности его вины, журналиста отпустили на свободу. После этого президент РФ Владимир Путин уволил двух генералов.
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