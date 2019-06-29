Путин о деле Голунова: «Это несправедливость и произвол»

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Японии прокомментировал дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова.



«Это несправедливость и произвол. Дело должно быть расследовано и приняты соответсвующие решения по нему» — цитирует Путина «РИА Новости».

Напомним, что задержание журналиста Ивана Голунова вызвало широкий общественный резонанс. Журналисту предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Позднее уголовное дело было прекращено ввиду недоказанности его вины, журналиста отпустили на свободу. После этого президент РФ Владимир Путин уволил двух генералов.

