3 июля четыре района Казани останутся без света

3 июля часть домов в Вахитовском, Приволжском, Кировском и Московском районах останются без электричества.

Так, с 10 до 17 часов света не будет в следующих домах в Вахитовском районе: ул. Волкова, 72; ул. Груздева, 5; ул. Лесгафта, 29; ул. Чехова, 28. В Кировском районе с 8 до 17 часов без электричества останутся жители дома на ул. Урицкого, 4. С 8 до 20 часов свет будет отключен на ул. 2-ой Юго-Западной, 35.

С 8 до 20 часов без света останутся жители Московского района. Под отключение попадают следующие дома: ул. 2-я Юго-Западная, 36; ул. Академика Королева, 19, 32, 42, 44, 46, 51, 57, 57а, 57б, 59, 61, 63, 65; ул. Большая Шоссейная, 4, 6; ул. Гагарина, 24, 26, 28б, 89, 91; ул. Декабристов, 164, 176, 178/2, 178а; ул. Коломенская, 11, 14, 16, 16а, 18, 18а, 20, 26; ул. Ленская, 5; ул. Партизанская, 21, 23, 25, 27, 52; пр. Ибрагимова, 12, 14, сообщает мэрия Казани.

С 8 до 17 ожидается отключение света в некоторых домах Приволжского района. Также без электричества останется часть домов в поселках Борисково и Отары. Полный список домов размещен на сайте мэрии Казани.

Временные неудобства связаны с плановым ремонтом ЛЭП.