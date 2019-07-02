В составе руководства «Транснефть-Дружбы» произошли кадровые перестановки

В дочернем предприятии «Транснефти» — «Транснефть-Дружба» — сменился генеральный директор.

Новым руководителем «дочки» назначен Роман Камозин, он приступил к работе с 25 июня. Бывший гендиректор Олег Богомолов покинул свою должность.

Ранее Камозин трудился в качестве главного инженера «Транснефть-Верхняя Волга», пишет «Интерафкс».

Кроме того, с 25 июня сменился генеральный директор АО «Транснефть-Диаскан» — вместо Сергея Эрмиша назначен Игорь Павлов.

Напомним, кадровые перестановки на предприятиях произошли на фоне того, что в апреле этого года «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества нефти из России, поставляемой по трубопроводу «Дружба», и затем приостановил транзит российского сырья в Европу. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело об умышленном загрязнении нефти.

Ранее нефтепровод «Дружба» восстановил работу.