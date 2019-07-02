В Татарстане выставлен на продажу завод по производству ЖБИ за 70 млн рублей

В городе Заинск в Татарстане продается действующий завод по производству ЖБИ с железнодорожной веткой. Соответствующее объявление размещено на сайте Avito.

Общая площадь предприятия составляет 34 679 кв. метров. Производство находится в 50 км от федеральной трассы М7, в 60 км от речного порта города Набережные Челны, в 30 км от аэропорта «Бегишево».

Среди существующих коммуникаций — водопровод, канализация, отопление, электричество и газ. Земельный участок находится в аренде, строения в собственности. В состав производства входят несколько корпусов, в том числе ремонтно-механический цех, здание электроцеха и так далее.

Производственная мощность завода — сборный железобетон, дорожные плиты, перемычки, сваи и другое. Цена завода составляет 70 млн рублей.

Ранее сообщалось, что продажа татарстанского завода «Аммоний» может затянуться до осени.