Суд арестовал Навального на 10 суток за акцию в поддержку Голунова

Хорошевский суд Москвы отправил оппозиционера Алексея Навального под арест. Политик должен провести 10 суток в камере за участие в акции в поддержку журналиста Ивана Голунова.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила об аресте своего руководителя в Twitter.

Навальному 10 суток ареста — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) July 1, 2019

Напомним, что шествие было назначено на 12 июня. Власти Москвы не согласовали акцию, а за день до мероприятия с Голунова были сняты обвинения в распространении наркотиков. Несмотря на это многие активисты все равно вышли на улицу. На этом мероприятии был задержан и Алексей Навальный.

Сегодня суд признал его виновным в совершении административного правонарушения по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга).