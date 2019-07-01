Ford Sollers в сентябре приступит к выпуску нового Ford Transit в Елабуге

Совместное предприятие американского автопроизводителя Ford и российского ПАО «Соллерс» в сентябре собирается запустить производство обновленной версии автомобиля Ford Transit на заводе в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане.



Так, изменения затронут части интерьера, цветовую палитру деталей экстерьера и отделки салона, а также будут модернизированы отдельные элементе и проведено дополнительное усиление кузова, приводит сообщение компании «Интерфакс».

В Ford Sollers отметили, что с 1 июля СП начало операционную деятельность в обновленном режиме. Теперь Ford Motor Company и ПАО «Соллерс» остаются партнерами, при этом последнее является управляющим акционером с долей 51% в уставном капитале.



Напомним, что Ford решил закрыть предприятия в РФ. Это заводы в Набережных Челнах и Всеволожске, а также завод двигателей в ОЭЗ «Алабуга». Автопроизводитель оставит только завод в Елабуге, производящий легкие коммерческие автомобили Ford Transit.

Ранее совет директоров ПАО «Соллерс» на заседании 26 июня одобрил сделку по приобретению у Ford Russia Holdings B.V. 51% акций компании Ford Sollers Netherlands B.V. (совместное предприятие Ford и «Соллерс») за $75 млн.

До этого во время ПМЭФ ООО «Форд Соллерс Елабуга», на базе которого создается обновленное совместное предприятие Ford Sollers в России, подписало специальный инвестиционный контракт (СПИК) для развития производства линейки Ford Transit в Елабуге.