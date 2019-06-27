Sollers приобретет чуть больше половины в совместном предприятии с Ford за $75 млн

Совет директоров ПАО «Соллерс» на заседании 26 июня одобрил сделку по приобретению у Ford Russia Holdings B.V. 51% акций компании Ford Sollers Netherlands B.V. (совместное предприятие Ford и «Соллерс») за $75 млн.

Также совет директоров одобрил, что ООО «Форд Соллерс Холдинг» и ООО «ФС Елабуга» возьмут заем.

«Цель — инвестиционная и операционная деятельность заемщиков; лимит займа — общая сумма по обоим заемщикам составляет $30 млн в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ на дату выдачи выборки (использования), притом что в отношении ООО «Форд Соллерс Холдинг» заем не превысит $20 млн», — говорится в сообщении на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Напомним, что Ford решил закрыть предприятия в РФ. Это заводы в Набережных Челнах и Всеволожске, а также завод двигателей в ОЭЗ «Алабуга». Автопроизводитель оставит только завод в Елабуге, производящий легкие коммерческие автомобили Ford Transit.

Ранее сообщалось, что Ford выставит закрывающиеся заводы во Всеволожске и Набережных Челнах на торги.