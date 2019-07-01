МЧС предупредило татарстанцев о сильном ветре и тумане

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение об интенсивности метеорологических явлений с 14.00 1 июля до 19.00 2 июля.

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», в указанное время в РТ и в Казани ожидается гроза с кратковременным усилением ветра до 15—18 м/с. Ночью и утром 2 июля возможен туман, сообщает МЧС.

Напомним, что сегодня, 1 июля, в Татарстане будет облачно с прояснениями, в большинстве районов местами сильный дождь, гроза. Днем столбик термометра поднимется от +17 до +22°С.