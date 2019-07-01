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В Татарстане ожидаются дожди и до +22°С

04:33, 01.07.2019
В Татарстане ожидаются дожди и до +22°С
Фото: tatarmeteo.ru

Сегодня, 1 июля, в Татарстане будет облачно с прояснениями, в большинстве районов местами сильный дождь, гроза.

Температура воздуха ночью составит от +7 до +12°С. Днем столбик термометра поднимется от +17 до +22°С, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, ночью и утром при грозе кратковременные усиления до 15—20 м/с.

Общество Татарстан
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