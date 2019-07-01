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Число самозанятых в России превысило 120 тысяч, в Татарстане — 16 тысяч

11:59, 01.07.2019
Число самозанятых в России превысило 120 тысяч, в Татарстане — 16 тысяч
Фото: Максим Платонов

С начала года в России в качестве самозанятых зарегистрировались более 120 тысяч человек. Об этом «Реальному времени» сообщили в Федеральной налоговой службе.

По данным Минэкономики РТ, из общего количества более 16 тысяч зарегистрировано в Татарстане.

21 июня сообщалось, что в России в качестве самозанятых зарегистрировались более 114 тысяч человек.

Напомним, согласно нацпроекту по МСП, до конца 2019 года в России должно быть зарегистрировано 200 тысяч самозанятых. Татарстану поручено привлечь 60 тысяч самозанятых. Подробнее — в материале «Реального времени».

Экономика Татарстан
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