Глава ФНС рассказал, сколько жителей России зарегистрировались как самозанятые

По последним данным в России в качестве самозанятых зарегистрировались более 114 тысяч человек, сообщает «Интерфакс».

Об этом рассказал глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. За последние полтора месяца количество получивших статус самозанятых выросло почти в два раза. Наиболее популярные виды деятельности самозанятых — перевозка пассажиров, сдача квартир в аренду, консультирование, репетиторство.

Напомним, ранее Министерство экономического развития России разработало законопроект, предусматривающий оказание государственной поддержки самозанятым россиянам наравне с малым и средним бизнесом.

