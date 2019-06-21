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Глава ФНС рассказал, сколько жителей России зарегистрировались как самозанятые

23:55, 21.06.2019
Глава ФНС рассказал, сколько жителей России зарегистрировались как самозанятые
Фото: realnoevremya.ru

По последним данным в России в качестве самозанятых зарегистрировались более 114 тысяч человек, сообщает «Интерфакс».

Об этом рассказал глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. За последние полтора месяца количество получивших статус самозанятых выросло почти в два раза. Наиболее популярные виды деятельности самозанятых — перевозка пассажиров, сдача квартир в аренду, консультирование, репетиторство.

Напомним, ранее Министерство экономического развития России разработало законопроект, предусматривающий оказание государственной поддержки самозанятым россиянам наравне с малым и средним бизнесом.

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