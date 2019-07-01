Бердыев перестал быть совладельцем казанского «Рубина»

Бывший главный тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Курбан Бердыев вышел из капитала ООО «ФК «Рубин», управляющего активами команды.

Единственным владельцем компании стал генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов, следует из выписки Единого государственного реестра юридических лиц.

Напомним, что 5 июня «Рубин» на своем официальном сайте объявил об уходе Курбана Бердыева с поста главного тренера клуба. На следующий день клуб сообщил о назначении Романа Шаронова на эту должность.

Бердыев возглавлял клуб в период с 2001 по 2013 год, в 2017 году он вернулся в «Рубин». Под его руководством казанский клуб дважды выиграл чемпионат России (2008, 2009), а также стал обладателем Кубка России (2012) и Суперкубка России (2010, 2012).