Медведев заявил о дефиците доверия граждан к «Единой России»

Премьер-министр РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев признал дефицит доверия жителей страны к партии по результатам региональных выборов в 2018 году. Об этом он написал в авторской колонке в газете «Известия».

Причиной провала на выборах в ряде регионов он называет то, что партия не прислушивалась к обществу, поэтому люди «просто не хотели идти на участки».

«Считаю, что главная проблема здесь в том, как партия общается с людьми. Мы мало и скучно говорим о том, что сделали. Плохо объясняем, что и зачем будем делать. И слишком редко даем людям возможность заявить свою позицию на партийных площадках», — отметил Медведев.

В качестве вариантов решения проблемной ситуации политик предлагает выстраивание системы мониторинга выполнения национальных проектов, налаживание системы обратной связи и умение работать с некоммерческими организациями.

Медведев добавил, что «Единая Россия» должна поддерживать и тех, кто занимается журналистскими расследованиями — «настоящими расследованиями».

Напомним, ранее Медведев остался недоволен медленным расходованием средств по линии нацпроектов.