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Медведев недоволен медленным расходованием средств по линии нацпроектов

12:55, 13.06.2019
Медведев недоволен медленным расходованием средств по линии нацпроектов
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заметил, что по некоторым направлениям средства бюджета расходуют медленно, например, это касается финансирования национальных проектов, сообщает «РИА Новости».

К 14 июня премьер попросил подготовить доклады по реализации мер для исправления ситуации.

— Я также дал поручения Минфину и ответственным исполнителям. Завтра, то есть 14 июня, я жду доклады по этой теме — что сделано и чего не сделано, потом уже будем выводы окончательные делать, — подчеркнул Медведев.

Напомним, ранее первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов возглавил рабочую группу по оценке эффективности исполнения губернаторами нацпроектов.

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