Медведев недоволен медленным расходованием средств по линии нацпроектов

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заметил, что по некоторым направлениям средства бюджета расходуют медленно, например, это касается финансирования национальных проектов, сообщает «РИА Новости».

К 14 июня премьер попросил подготовить доклады по реализации мер для исправления ситуации.

— Я также дал поручения Минфину и ответственным исполнителям. Завтра, то есть 14 июня, я жду доклады по этой теме — что сделано и чего не сделано, потом уже будем выводы окончательные делать, — подчеркнул Медведев.

Напомним, ранее первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов возглавил рабочую группу по оценке эффективности исполнения губернаторами нацпроектов.

